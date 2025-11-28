29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно

29 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями и туманно, ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем температура воздуха не изменится, а вот к следующей ночи похолодает до -2...+3.
На протяжении суток в регионе будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что в выходные Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления, в большинстве районов пройдут осадки преимущественно в виде дождя различной интенсивности.
В старину подмечали: если 29 ноября облака низко по небу плывут, вскоре ударит мороз.
Новости по теме
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- 28 ноября пензенцам не стоит забывать зонты при выходе из дома
- 27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно
- 26 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед
- Прогноз на рабочую неделю: погода в Пензенской области будет меняться
- 24 ноября в Пензенской области ожидаются туман и небольшой дождь
- Искусственный интеллект дал прогноз демографической ситуации в России
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях
Последние новости
- В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута
- В Пензе закончили собирать елку на площади Ленина
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- «Термодом» вносит вклад в безопасность жителей Спутника
- Определены тренды банковских программ лояльности в 2026 году
- Граждан предупредили о грядущей блокировке одного из мессенджеров
- Стали известны результаты подворного обхода в Тамале
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- Аналитика МегаФона: пензенцы соскучились по театру
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!