29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно

29 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями и туманно, ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем температура воздуха не изменится, а вот к следующей ночи похолодает до -2...+3.

На протяжении суток в регионе будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления, в большинстве районов пройдут осадки преимущественно в виде дождя различной интенсивности.

В старину подмечали: если 29 ноября облака низко по небу плывут, вскоре ударит мороз.

