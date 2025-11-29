В Пензенской области собираются изменить расценки на техосмотр

В Пензенской области с 1 января 2026 года намерены увеличить расценки на техосмотр. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу предельный размер платы за ТО мотоцикла (категории L) составит 422,31 руб., легкового автомобиля - 1 202,23 руб., пассажирского транспорта массой не более 5 т - 2 057,45 руб., более 5 т - 2 485,64 руб., грузовиков массой не более 3,5 т - 1 315,17 руб., более 3,5 т, но менее 12 т, - 2 397,41 руб.
В 2025-м за техосмотр мотоцикла пензенские водители отдают 385 руб., легкового автомобиля - 1 097 руб., а пассажирского транспорта массой не более 5 т - 1 878 руб.
Согласно закону, техосмотр обязаны проходить не все. Например, процедура нужна при покупке или переоформлении легковой машины старше 4 лет.
Для такси, автобусов, грузовиков массой более 3,5 т и возрастом менее 5 лет ТО обязателен ежегодно, если же машина старше - 1 раз в 6 месяцев.
Новости по теме
- Россиян предупредили о продолжении шринкфляции
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
- Автоюрист объяснил лишение россиянина прав из-за двух деталей на госномере
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- В Пензенской области в октябре подорожали обручальные кольца
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
- Цены на популярные в России фрукты взлетели
- В Пензе озвучили цены на новогодние елки
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
Последние новости
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- Подсчитано, во сколько обойдется новогодний стол в 2025-м
- В Пензе украшают главную новогоднюю елку
- Систему материнского капитала хотят реформировать
- Новый год и Рождество в Пензе: программа мероприятий
- Падение БПЛА: в Тамале завершили восстановительные работы
- 29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно
- В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута
- В Пензе закончили собирать елку на площади Ленина
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!