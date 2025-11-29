В Пензенской области собираются изменить расценки на техосмотр

29.11.2025 | 12:38

В Пензенской области с 1 января 2026 года намерены увеличить расценки на техосмотр. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу предельный размер платы за ТО мотоцикла (категории L) составит 422,31 руб., легкового автомобиля - 1 202,23 руб., пассажирского транспорта массой не более 5 т - 2 057,45 руб., более 5 т - 2 485,64 руб., грузовиков массой не более 3,5 т - 1 315,17 руб., более 3,5 т, но менее 12 т, - 2 397,41 руб.

В 2025-м за техосмотр мотоцикла пензенские водители отдают 385 руб., легкового автомобиля - 1 097 руб., а пассажирского транспорта массой не более 5 т - 1 878 руб.

Согласно закону, техосмотр обязаны проходить не все. Например, процедура нужна при покупке или переоформлении легковой машины старше 4 лет.

Для такси, автобусов, грузовиков массой более 3,5 т и возрастом менее 5 лет ТО обязателен ежегодно, если же машина старше - 1 раз в 6 месяцев.