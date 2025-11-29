Общество

В Пензенской области собираются изменить расценки на техосмотр

Печать
Telegram

В Пензенской области с 1 января 2026 года намерены увеличить расценки на техосмотр. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу предельный размер платы за ТО мотоцикла (категории L) составит 422,31 руб., легкового автомобиля - 1 202,23 руб., пассажирского транспорта массой не более 5 т - 2 057,45 руб., более 5 т - 2 485,64 руб., грузовиков массой не более 3,5 т - 1 315,17 руб., более 3,5 т, но менее 12 т, - 2 397,41 руб.

В 2025-м за техосмотр мотоцикла пензенские водители отдают 385 руб., легкового автомобиля - 1 097 руб., а пассажирского транспорта массой не более 5 т - 1 878 руб.

Согласно закону, техосмотр обязаны проходить не все. Например, процедура нужна при покупке или переоформлении легковой машины старше 4 лет.

Для такси, автобусов, грузовиков массой более 3,5 т и возрастом менее 5 лет ТО обязателен ежегодно, если же машина старше - 1 раз в 6 месяцев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети