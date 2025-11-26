В Пензу привезут икону с частицей мощей Николая Японского

26.11.2025 | 08:44

В пятницу, 28 ноября, в Пензу прибудет икона с частицей мощей святителя Николая Японского. Реликвию разместят в Никольском храме в Ахунах.

Там она останется на 2 дня. Увидеть икону можно будет 28-го числа с 7:30 до 19:00 и 29-го с 7:00 до 9:00, с 14:00 до 19:00.

«Икона с частицей мощей святого будет принесена в Пензу в рамках проведения регионального этапа IV Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», который состоится в Пензе 29 ноября в cпортивном комплексе «Ахуны», - сообщили в Пензенской епархии.

Во время фестиваля икону разместят в стенах спортивного комплекса.

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский в миру известен как Иван Димитриевич Касаткин. Он родился 1 августа 1836 года в Березовском погосте Вольского уезда Смоленской губернии, где его отец служил диаконом. В 1860 году Иван был пострижен в монашество и принял имя Николай. Через некоторое время его назначили настоятелем консульского храма города Хакодате в Японии.

Святитель считается основателем Православной церкви в Японии, он создал в этой стране духовную семинарию, духовные училища для мальчиков и девочек, в годы войны помогал российским военнопленным.

«В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник пред Господом», - отметили в епархии.