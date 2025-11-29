Подсчитано, во сколько обойдется новогодний стол в 2025-м

Традиционный русский новогодний стол, включающий 2 горячих блюда, мясную и сырную нарезки, 3 салата, бутерброды с красной икрой и рыбой, спиртные и безалкогольные напитки, может обойтись семье из 4 человек примерно в 12 000 рублей.
«Такой расчет предполагает, что семья будет самостоятельно готовить весь обед, не приобретая готовые кулинарные изделия», - пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» эксперт Олеся Бережная.
По ее словам, самостоятельная готовка - наиболее выгодный вариант по сравнению с заказом готовых блюд или посещением ресторана.
При этом новогодний стол можно сделать дешевле, выбрав продукты по более низкой цене.
«Например, приготовление запеченной курицы обойдется примерно в 512 рублей, тогда как на говяжий окорок придется потратить практически в три с половиной раза больше - около 1 877 рублей. Самая дорогая говядина, по официальным данным, наблюдается на Урале. Простая замена говядины на курицу позволит сэкономить до 1 600 рублей», - рассказала эксперт.
Одна из самых затратных позиций - бутерброды с икрой или семгой (15 шт. с икрой обойдутся в 2 538 руб., с семгой - в 3 770 руб.). От них можно отказаться в пользу более бюджетного варианта - со шпротами. Тогда расходы снизятся почти в 9 раз.
«В конечном счете новогодний стол, безусловно, дорожает, но его итоговая стоимость остается гибкой и сильно зависит от выбора альтернатив и готовности к планированию», - отметила Бережная в заключение.
