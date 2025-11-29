Общество

Падение БПЛА: в Тамале завершили восстановительные работы

Печать
Telegram

В Тамале привели в порядок дома, пострадавшие после падения осколков БПЛА. Восстановительные работы заняли чуть больше суток.

«Во всех квартирах вставлены новые окна взамен поврежденных взрывной волной», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вечером в пятницу, 28 ноября.

ЧП случилось в ночь на 27-е число. Взрывной волной выбило стекла в многоэтажном и индивидуальных жилых домах. Повреждения получили надворные постройки, нежилое здание, газопровод. Люди не пострадали.

На территории поселка ввели режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня».

По данным врио министра ЖКХ и ГЗН Дмитрия Герасимова, который побывал на месте, требовалась заменить 35 оконных конструкций, 2 стеклопакета и 1 входную группу.

Восстановлением занимались строительные бригады, оперативно сформированные областными минЖКХ и минстроем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети