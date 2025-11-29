Падение БПЛА: в Тамале завершили восстановительные работы

29.11.2025 | 09:33

В Тамале привели в порядок дома, пострадавшие после падения осколков БПЛА. Восстановительные работы заняли чуть больше суток.

«Во всех квартирах вставлены новые окна взамен поврежденных взрывной волной», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вечером в пятницу, 28 ноября.

ЧП случилось в ночь на 27-е число. Взрывной волной выбило стекла в многоэтажном и индивидуальных жилых домах. Повреждения получили надворные постройки, нежилое здание, газопровод. Люди не пострадали.

На территории поселка ввели режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня».

По данным врио министра ЖКХ и ГЗН Дмитрия Герасимова, который побывал на месте, требовалась заменить 35 оконных конструкций, 2 стеклопакета и 1 входную группу.

Восстановлением занимались строительные бригады, оперативно сформированные областными минЖКХ и минстроем.