Зареченцы могут поклониться мощам двух святых

Жители Заречного могут поклониться мощам святителя Николая Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунтского.
Ковчежцы привезли в храм преподобного Серафима Саровского. По такому случаю там совершили торжественный молебен.
Храм открыт с 7:00 до 19:00, приложиться к святыням можно до воскресенья, 26 октября, включительно.
«Молебны с акафистом будут совершаться ежедневно по окончании литургии, в 13:00 и после вечернего богослужения», - уточняет издание «Город Z».
Николай Чудотворец с древности считался покровителем моряков, путешественников, купцов, а также несправедливо осужденных и детей.
К святому Спиридону Тримифунтскому часто обращаются за помощью в решении жилищных вопросов и других проблем, связанных с имуществом.