Зареченцы могут поклониться мощам двух святых

21.10.2025 | 19:11

Жители Заречного могут поклониться мощам святителя Николая Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунтского.

Ковчежцы привезли в храм преподобного Серафима Саровского. По такому случаю там совершили торжественный молебен.

Храм открыт с 7:00 до 19:00, приложиться к святыням можно до воскресенья, 26 октября, включительно.

«Молебны с акафистом будут совершаться ежедневно по окончании литургии, в 13:00 и после вечернего богослужения», - уточняет издание «Город Z».

Николай Чудотворец с древности считался покровителем моряков, путешественников, купцов, а также несправедливо осужденных и детей.

К святому Спиридону Тримифунтскому часто обращаются за помощью в решении жилищных вопросов и других проблем, связанных с имуществом.