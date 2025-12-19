В 4 микрорайонах Пензы отключат холодную воду

Во вторник, 23 декабря, в центре, Заводском районе, Райках и на Бугровке отключат холодную воду. Причина - ремонт на насосной станции «Коллективная».
С 08:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- ул. Пушкина, 126-186;
- ул. Суворова, 117-196;
- ул. Пугачева;
- ул. Бакунина, 141;
- ул. Некрасова;
- ул. Бекешская, 2-60;
- ул. Ключевая;
- ул. Ново-Гражданская;
- пр-д Некрасова;
- ул. Солдатская;
- 1-й, 2-й Солдатские проезды;
- ул. Угловая;
- ул. Весенняя;
- ул. Проломная;
- ул. Дарвина;
- пр-д Дарвина;
- ул. Жуковского;
- ул. Гражданская;
- 1, 2, 3-й Гражданские проезды;
- ул. Короленко;
- ул. Сурикова;
- ул. Чайковского;
- ул. Зеленый Овраг;
- ул. Средняя;
- 5-й, 6-й Средние проезды;
- 2-й пр-д Яблочкова;
- ул. Громова;
- 4, 5, 6, 7-й проезды Громова;
- ул. Огарева;
- 1, 2, 3-й проезды Огарева;
- ул. Полярная;
- ул. Правды;
- 1-й Полярный пр-д;
- ул. Брянская;
- ул. Б. Бугровка;
- ул. М. Бугровка;
- ул. Будашкина;
- ул. Гастелло;
- ул. Есенина;
- ул. Кольцова;
- ул. Красноармейская;
- ул. Краснознаменная;
- 1-й Краснознаменный пр-д;
- ул. Маресьева;
- пр-д Маресьева;
- ул. Челюскина;
- пр. Челюскина;
- ул. Ленина;
- ул. Шмидта;
- Заводское шоссе;
- ул. Заводская;
- ул. ИТР;
- ул. Лазо;
- ул. Крупской;
- ул. Нахимова;
- ул. Леонова;
- ул. Фрунзе;
- ул. Ударная;
- ул. Кулибина;
- ул. Циолковского;
- ул. Беляева;
- ул. Г. Титова;
- пр-д Г. Титова;
- ул. Воровского;
- ул. Комсомольская;
- ул. Докучаева;
- ул. Гагарина;
- Автоматный переулок;
- ул. Загоскина.
Может наблюдаться понижение давления в сети в домах по адресам:
- проспект Победы;
- ул. Карпинского;
- ул. 8 Марта;
- ул. Фурманова;
- ул. Островского;
- ул. Репина;
- ул. Коммунистическая;
- ул. Пионерская;
- ул. Декабристов;
- ул. Западная;
- ул. Ворошилова;
- ул. Вяземского;
- 1-я и 2-я Офицерские улицы с 1, 2, 3, 4-м одноименными проездами;
- ул. Придорожная с 1-м и 2-м одноименными проездами;
- ул. Ряжская;
- ул. Щербакова с одноименным проездом;
- ул. Гончарова с одноименным проездом.
«На период временного ограничения будет организован подвоз технической воды. Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - предупредила ресурсоснабжающая организация.
