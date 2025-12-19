В 4 микрорайонах Пензы отключат холодную воду

19.12.2025 | 13:48

Во вторник, 23 декабря, в центре, Заводском районе, Райках и на Бугровке отключат холодную воду. Причина - ремонт на насосной станции «Коллективная».

С 08:00 ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Пушкина, 126-186;

- ул. Суворова, 117-196;

- ул. Пугачева;

- ул. Бакунина, 141;

- ул. Некрасова;

- ул. Бекешская, 2-60;

- ул. Ключевая;

- ул. Ново-Гражданская;

- пр-д Некрасова;

- ул. Солдатская;

- 1-й, 2-й Солдатские проезды;

- ул. Угловая;

- ул. Весенняя;

- ул. Проломная;

- ул. Дарвина;

- пр-д Дарвина;

- ул. Жуковского;

- ул. Гражданская;

- 1, 2, 3-й Гражданские проезды;

- ул. Короленко;

- ул. Сурикова;

- ул. Чайковского;

- ул. Зеленый Овраг;

- ул. Средняя;

- 5-й, 6-й Средние проезды;

- 2-й пр-д Яблочкова;

- ул. Громова;

- 4, 5, 6, 7-й проезды Громова;

- ул. Огарева;

- 1, 2, 3-й проезды Огарева;

- ул. Полярная;

- ул. Правды;

- 1-й Полярный пр-д;

- ул. Брянская;

- ул. Б. Бугровка;

- ул. М. Бугровка;

- ул. Будашкина;

- ул. Гастелло;

- ул. Есенина;

- ул. Кольцова;

- ул. Красноармейская;

- ул. Краснознаменная;

- 1-й Краснознаменный пр-д;

- ул. Маресьева;

- пр-д Маресьева;

- ул. Челюскина;

- пр. Челюскина;

- ул. Ленина;

- ул. Шмидта;

- Заводское шоссе;

- ул. Заводская;

- ул. ИТР;

- ул. Лазо;

- ул. Крупской;

- ул. Нахимова;

- ул. Леонова;

- ул. Фрунзе;

- ул. Ударная;

- ул. Кулибина;

- ул. Циолковского;

- ул. Беляева;

- ул. Г. Титова;

- пр-д Г. Титова;

- ул. Воровского;

- ул. Комсомольская;

- ул. Докучаева;

- ул. Гагарина;

- Автоматный переулок;

- ул. Загоскина.

Может наблюдаться понижение давления в сети в домах по адресам:

- проспект Победы;

- ул. Карпинского;

- ул. 8 Марта;

- ул. Фурманова;

- ул. Островского;

- ул. Репина;

- ул. Коммунистическая;

- ул. Пионерская;

- ул. Декабристов;

- ул. Западная;

- ул. Ворошилова;

- ул. Вяземского;

- 1-я и 2-я Офицерские улицы с 1, 2, 3, 4-м одноименными проездами;

- ул. Придорожная с 1-м и 2-м одноименными проездами;

- ул. Ряжская;

- ул. Щербакова с одноименным проездом;

- ул. Гончарова с одноименным проездом.

«На период временного ограничения будет организован подвоз технической воды. Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - предупредила ресурсоснабжающая организация.