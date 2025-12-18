Прорыв на улице Герцена: срок ремонта продлили

В Пензе ресурсники не смогли завершить в срок восстановление теплотрассы на улице Герцена. Ремонтные работы продолжаются.
«Осмотр показал, что участок трубопровода сильно изношен. Мы приняли решение заменить не только отрезок трубы, где случился прорыв, но и прилегающие к нему. Это нужно, чтобы снизить риск повторного дефекта в этом месте. Уже идет монтаж обновленного трубопровода», - сообщили в ресурсоснабжающей организации утром в четверг, 18 декабря.
Утечка на теплотрассе произошла во второй половине дня 17-го числа. В зону отключения горячей воды и отопления попали 15 домов на улицах Ухтомского, Луначарского, Октябрьской, Плеханова, Суворова.
Ремонт планировалось завершить до 3:00 18 декабря.
Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах ЧП: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».
Новости по теме
- Еще одна авария на сетях: тепловики приступили к ремонту на ул. Герцена
- Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях
- Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло
- Плановое отключение света: список адресов на 18 декабря
- Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря
- В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах
- Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
Последние новости
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
- В России появился новый вид социальной пенсии
- Оттепель продолжается: 18 декабря на улице будет до +3 градусов
- Названа дата открытия снежного городка в Кузнецке
- Для водителей увеличат штраф за одно нарушение
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- В ЖК «8 Марта» остались последние квартиры с видом на город
- Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях
- В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар
- Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!