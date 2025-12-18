Общество

Прорыв на улице Герцена: срок ремонта продлили

В Пензе ресурсники не смогли завершить в срок восстановление теплотрассы на улице Герцена. Ремонтные работы продолжаются.

«Осмотр показал, что участок трубопровода сильно изношен. Мы приняли решение заменить не только отрезок трубы, где случился прорыв, но и прилегающие к нему. Это нужно, чтобы снизить риск повторного дефекта в этом месте. Уже идет монтаж обновленного трубопровода», - сообщили в ресурсоснабжающей организации утром в четверг, 18 декабря.

Утечка на теплотрассе произошла во второй половине дня 17-го числа. В зону отключения горячей воды и отопления попали 15 домов на улицах Ухтомского, Луначарского, Октябрьской, Плеханова, Суворова.

Ремонт планировалось завершить до 3:00 18 декабря.

Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах ЧП: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».

