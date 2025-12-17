Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления

17.12.2025 | 07:14

В среду, 17 декабря, часть домов в Пензе остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассах.

Так, дефект обнаружили на трубопроводе на улице Лозицкой. Специалисты уже начали ремонт.

«В домах микрорайона Арбеково возможно временное снижение температуры отопления и горячей воды», - предупредили ресурсники.

В Сети местные жители сообщили, что тепла нет в домах на улицах Лядова, Ладожской, Ульяновской, 65-летия Победы.

Кроме того, прорвало теплотрассу на улице Ворошилова. Ресурсники ограничили подачу горячей воды и отопления в 18 домов.