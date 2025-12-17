Общество

Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления

Печать
Telegram

В среду, 17 декабря, часть домов в Пензе остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассах.

Так, дефект обнаружили на трубопроводе на улице Лозицкой. Специалисты уже начали ремонт.

«В домах микрорайона Арбеково возможно временное снижение температуры отопления и горячей воды», - предупредили ресурсники.

В Сети местные жители сообщили, что тепла нет в домах на улицах Лядова, Ладожской, Ульяновской, 65-летия Победы.

Кроме того, прорвало теплотрассу на улице Ворошилова. Ресурсники ограничили подачу горячей воды и отопления в 18 домов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети