Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления

В среду, 17 декабря, часть домов в Пензе остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассах.
Так, дефект обнаружили на трубопроводе на улице Лозицкой. Специалисты уже начали ремонт.
«В домах микрорайона Арбеково возможно временное снижение температуры отопления и горячей воды», - предупредили ресурсники.
В Сети местные жители сообщили, что тепла нет в домах на улицах Лядова, Ладожской, Ульяновской, 65-летия Победы.
Кроме того, прорвало теплотрассу на улице Ворошилова. Ресурсники ограничили подачу горячей воды и отопления в 18 домов.
