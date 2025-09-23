Общество

Глава Пензы объяснил раннее включение отопления

Глава Пензы Олег Денисов ответил на вопросы горожан по поводу раннего старта отопительного сезона. Он запланирован на четверг, 25 сентября (в прошлом году начали с 9 октября).

Многие пензенцы не одобрили выбранную дату. «Еще деревья все зеленые. А что не с августа?», «Раньше включат отопление - больше денежек в нужный карман упадет, а на улице из-за открытых окон станет чуть теплее», «Как всегда, похолодает на три дня, включат отопление. А потом снова +15 будет и будем мучаться от жары в квартире и улицу топить», «Мотивы начала отопительного сезона понятны, прогнозируют похолодание с мокрым снегом. Но... Отопление включается 10 дней. Какая погода будет через десять дней от пятницы, неизвестно. Может случиться так, что в похолодание померзнем, а когда тепло дойдет до квартиры, уже опять тепло будет», «Так в квартире жарко, спим с открытыми окнами... Какой кошмар: отопление дадут в середине октября, а квитанции придут уже за сентябрь», «Можно мы померзнем до октября? Мы еще не готовы вваливать бабло тепловикам. Давайте с октября уж», - написали пензенцы в соцсетях.

Олег Денисов согласился с тем, что сейчас (23 сентября. - Прим. ред.) стоит хорошая погода, но напомнил о похолодании и дождях с середины недели. «В зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Мы не можем допустить рост заболеваемости, поэтому с четверга начнем подавать тепло в социальные объекты», - подчеркнул он.

Поскольку процесс подключения отопительной системы проходит поэтапно и занимает в среднем 10 дней, то в основной части жилого фонда батареи потеплеют только в начале октября, добавил Олег Денисов.

«При подаче ресурса учитываются погодные условия - температура теплоносителя зависит от того, насколько холодно на улице. Кроме того, каждый многоквартирный дом оборудован тепловыми узлами, доступ к которым имеют представители управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Если отопление не требуется, задвижки остаются закрытыми, соответственно плата за тепловую энергию не начисляется», - подытожил глава Пензы.

Ранее стало известно, что на третьей неделе осени, с 15 по 21 сентября, в Пензенской области число зарегистрированных случаев ОРВИ выросло на 41,8%.

