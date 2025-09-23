Глава Пензы объяснил раннее включение отопления

23.09.2025 | 13:23

Глава Пензы Олег Денисов ответил на вопросы горожан по поводу раннего старта отопительного сезона. Он запланирован на четверг, 25 сентября (в прошлом году начали с 9 октября).

Многие пензенцы не одобрили выбранную дату. «Еще деревья все зеленые. А что не с августа?», «Раньше включат отопление - больше денежек в нужный карман упадет, а на улице из-за открытых окон станет чуть теплее», «Как всегда, похолодает на три дня, включат отопление. А потом снова +15 будет и будем мучаться от жары в квартире и улицу топить», «Мотивы начала отопительного сезона понятны, прогнозируют похолодание с мокрым снегом. Но... Отопление включается 10 дней. Какая погода будет через десять дней от пятницы, неизвестно. Может случиться так, что в похолодание померзнем, а когда тепло дойдет до квартиры, уже опять тепло будет», «Так в квартире жарко, спим с открытыми окнами... Какой кошмар: отопление дадут в середине октября, а квитанции придут уже за сентябрь», «Можно мы померзнем до октября? Мы еще не готовы вваливать бабло тепловикам. Давайте с октября уж», - написали пензенцы в соцсетях.

Олег Денисов согласился с тем, что сейчас (23 сентября. - Прим. ред.) стоит хорошая погода, но напомнил о похолодании и дождях с середины недели. «В зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Мы не можем допустить рост заболеваемости, поэтому с четверга начнем подавать тепло в социальные объекты», - подчеркнул он.

Поскольку процесс подключения отопительной системы проходит поэтапно и занимает в среднем 10 дней, то в основной части жилого фонда батареи потеплеют только в начале октября, добавил Олег Денисов.

«При подаче ресурса учитываются погодные условия - температура теплоносителя зависит от того, насколько холодно на улице. Кроме того, каждый многоквартирный дом оборудован тепловыми узлами, доступ к которым имеют представители управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Если отопление не требуется, задвижки остаются закрытыми, соответственно плата за тепловую энергию не начисляется», - подытожил глава Пензы.

Ранее стало известно, что на третьей неделе осени, с 15 по 21 сентября, в Пензенской области число зарегистрированных случаев ОРВИ выросло на 41,8%.