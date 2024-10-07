Названа дата старта отопительного сезона в Пензе

07.10.2024 | 12:54

Отопительный сезон в Пензе начнется с 9 октября. Об этом сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях. Сейчас готовят соответствующее постановление.

«Такое решение приняли в связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха», - пояснил он.

С 9-го числа начнет теплеть в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дойдет до остальных пензенцев.

«На протяжении этого времени будем ежедневно мониторить ситуацию и подводить промежуточные итоги работы. Актуальные данные опубликуем на сайте городской администрации», - уточнил Александр Басенко.

В 2023 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября и продлился 184 дня, до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.