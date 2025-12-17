Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях

17.12.2025 | 16:13

Прокуроры в Пензе контролируют ход аварийных работ на теплосетях. Из-за повреждений на них 17 декабря часть горожан осталась без отопления и горячей воды.

В зону отключения коммунальных ресурсов попали многоквартирные дома, административные здания и объекты социальной сферы.

«Прокуроры Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов контролируют соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на привлечение виновных лиц к ответственности и выполнение перерасчета населению платы за оказание некачественных коммунальных услуг», - сообщили в областной прокуратуре.

Аварии случились утром на улицах Ворошилова и Лозицкой.

В 15:41 директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев рассказал, что на улице Лозицкой сотрудники теплосетей приступили к ремонту. Его должны завершить в течение дня.

На улице Ворошилова проведены земляные работы с целью точного определения места дефекта.

Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах аварий: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».