Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях

Прокуроры в Пензе контролируют ход аварийных работ на теплосетях. Из-за повреждений на них 17 декабря часть горожан осталась без отопления и горячей воды.
В зону отключения коммунальных ресурсов попали многоквартирные дома, административные здания и объекты социальной сферы.
«Прокуроры Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов контролируют соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на привлечение виновных лиц к ответственности и выполнение перерасчета населению платы за оказание некачественных коммунальных услуг», - сообщили в областной прокуратуре.
Аварии случились утром на улицах Ворошилова и Лозицкой.
В 15:41 директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев рассказал, что на улице Лозицкой сотрудники теплосетей приступили к ремонту. Его должны завершить в течение дня.
На улице Ворошилова проведены земляные работы с целью точного определения места дефекта.
Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах аварий: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».
Новости по теме
- Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло
- Плановое отключение света: список адресов на 18 декабря
- Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря
- Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф
- В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки
Последние новости
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар
- Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли
- В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга
- Накрыть новогодний стол помогут авторские блюда от шефов «Каравана»
- На Земле прогнозируется слабая магнитная буря
- У храма на Шуисте проведут благотворительную ярмарку
- Пензенцам стоит определиться с покупкой квартиры до 1 января
- Митрополит Серафим возглавит службы в храмах Николая Чудотворца
- Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!