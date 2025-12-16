17 декабря в Арбекове отключат холодную воду

В среду, 17 декабря, в десятках домов Пензы отключат холодную воду. Причина - аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 800 мм в районе дома на Стасова, 2а.
Как уточнили ресурсники, ремонт потребовался из-за нарушения гидравлического режима сетей, вызванного неоднократными отключениями электричества.
С 8:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Ладожская, 14а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129а, 131, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 144, 144а, 146, 146а, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;
- ул. Лядова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
- проспект Строителей, 37, 37а, 39, 39В, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 108, 114, 120, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 166, 166В, 168, 168а, 172, 174;
- ул. 65-летия Победы, 3, 7, 9, 11;
- ул. Генерала Глазунова, 10;
- ул. Бутузова, 11;
- ул. Стасова, 6, 7Б, 7 (к. 3).
Также в списке улица Яшиной.
«В ходе производства работ может наблюдаться понижение давления в водопроводной сети от ЦНТИ до проспекта Победы, 115, от проспекта Строителей, 1в, до дворца спорта «Буртасы», - предупредили ресурсники.
Дата окончания работ пока не называется.
