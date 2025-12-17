Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло

Ресурсники опубликовали список адресов в Пензе, где из-за прорывов теплосетей в среду, 17 декабря, отключили отопление и горячую воду.
В перечень попали:
- ул. Коммунистическая, 9, 11, 13, 26, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42;
- ул. Ворошилова, 12, 12а, 14, 16, 22;
- ул. Пугачева, 39а;
- ул. Дзержинского, 3;
- ул. Лозицкой, 1, 1а.
Также горячей воды и отопления нет в следующих социальных объектах:
- ДЮСШ № 4 (2-й Виноградный проезд, 32);
- ФОК (пр-т Строителей, 1Б);
- ГУ МЧС России (ул. Дзержинского, 5);
- Государственный архив Пензенской области (ул. Дзержинского, 7);
- СК «Росгосстрах» (ул. Дзержинского, 5а);
- административное здание (ул. Пугачева, 64а).
Аварии на теплосетях случились на улицах Лозицкой и Ворошилова.
«За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше, чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.
Ремонт уже начался. Его планируют завершить до конца дня.
