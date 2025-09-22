Названа дата старта отопительного сезона в Пензе

22.09.2025 | 13:52

Отопительный сезон в Пензе стартует с четверга, 25 сентября. Об этом заявил глава города Олег Денисов. Решение основано не только на текущих температурах, но и на анализе долгосрочных прогнозов синоптиков.

«Сейчас стоит хорошая погода, при этом мы понимаем, что с середины недели резко похолодает, пойдут дожди. А значит, в зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Важно не допустить роста заболеваемости», - отметил Денисов.

По его словам, с 25-го числа город поэтапно начнет входить в отопительный сезон. Сначала по традиции подключат социально значимые объекты, затем в течение 10 дней тепло дойдет до жилого фонда.

За это время коммунальные службы смогут отрегулировать системы отопления, уточнили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Пензенской области ожидается стремительная смена климатических сезонов. Уже в ближайшую пятницу в регионе может пойти мокрый снег.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе начался с 9 октября.