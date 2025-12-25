Пензенцы с ул. Ново-Казанской остались без горячей воды

В четверг, 25 декабря, жители улицы Ново-Казанской в Маньчжурии остались без горячей воды из-за прорыва водопровода.
С 13:30 ресурс отсутствует в домах № 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 8Б.
В АО «Энергоснабжающее предприятие» уточнили, что воду вернут, как только закончатся ремонтные работы на сетях.
Точный срок не называется.
9 октября из-за аналогичной коммунальной аварии отопление и ГВС отключали на Ново-Казанской, 10, 14, 16, 18, 20, 22.
