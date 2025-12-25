Происшествия

Пензенцы с ул. Ново-Казанской остались без горячей воды

Печать
Telegram

В четверг, 25 декабря, жители улицы Ново-Казанской в Маньчжурии остались без горячей воды из-за прорыва водопровода.

С 13:30 ресурс отсутствует в домах № 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 8Б.

В АО «Энергоснабжающее предприятие» уточнили, что воду вернут, как только закончатся ремонтные работы на сетях.

Точный срок не называется.

9 октября из-за аналогичной коммунальной аварии отопление и ГВС отключали на Ново-Казанской, 10, 14, 16, 18, 20, 22.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети