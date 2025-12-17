Еще одна авария на сетях: тепловики приступили к ремонту на ул. Герцена

17.12.2025 | 19:37

В среду, 17 декабря, в Пензе случилось несколько аварий на теплосетях. Во второй половине дня дефект проявился на трубопроводе на улице Герцена.

Ресурсники уже приступили ремонтно-восстановительным работам. Завершить их планируется до 3:00 18 декабря.

В зоне отключения горячей воды и отопления находятся 15 жилых домов, уточнили в «Т Плюс».

Утром аварии случились на улицах Ворошилова и Лозицкой. В зону отключения коммунальных ресурсов попали многоквартирные дома, административные здания и объекты социальной сферы.

Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах ЧП: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».