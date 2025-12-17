Еще одна авария на сетях: тепловики приступили к ремонту на ул. Герцена

В среду, 17 декабря, в Пензе случилось несколько аварий на теплосетях. Во второй половине дня дефект проявился на трубопроводе на улице Герцена.
Ресурсники уже приступили ремонтно-восстановительным работам. Завершить их планируется до 3:00 18 декабря.
В зоне отключения горячей воды и отопления находятся 15 жилых домов, уточнили в «Т Плюс».
Утром аварии случились на улицах Ворошилова и Лозицкой. В зону отключения коммунальных ресурсов попали многоквартирные дома, административные здания и объекты социальной сферы.
Ранее в ресурсоснабжающей организации рассказали о причинах ЧП: «За последние сутки температура воздуха резко изменилась - больше чем на 15 градусов. В такие периоды происходит изменение гидравлического режима, а металлические трубы испытывают большие нагрузки. Они проявляются в виде расширения/сжатия металла. Это может приводить к возникновению дефектов».
Новости по теме
- Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях
- Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло
- Плановое отключение света: список адресов на 18 декабря
- Прорывы на Лозицкой и Ворошилова: часть домов остались без отопления
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря
- В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
Последние новости
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- В Нижнеломовском районе пропал 66-летний пенсионер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- «Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- В Пензе за один день сбили троих пешеходов
- В Городищенском районе сгорели 3 тонны семян подсолнечника
- По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело
- В Кузнецком районе огонь уничтожил жилой дом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!