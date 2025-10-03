В Пензе без отопления остается 5% жилого фонда

03.10.2025 | 08:00

В Пензе тепло поступило в 2 848 многоквартирных домов, то есть 95% жилого фонда, сообщил глава города Олег Денисов вечером в четверг, 2 октября.

Сутками ранее батареи были теплыми в 89% домов.

К вечеру 2 октября также отапливались 97% объектов здравоохранения, включая все 16 стационаров; свыше 90% учреждений, подведомственных управлению культуры, социальному управлению и спорткомитету; 100% учреждений минтруда, минспорта, минкульта, министерства и управления образования.

В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября).

Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.