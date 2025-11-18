Политика

И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября

Во вторник, 18 ноября, депутаты Собрания представителей Кузнецка на внеочередной сессии досрочно прекратили полномочия главы города Сергея Златогорского и возложили исполнение обязанностей на Виктора Агафонова.

Сергею Златогорскому, который руководил Кузнецком больше 13 лет, за многолетний добросовестный труд вручили орден «За заслуги перед Пензенской областью» III степени.

Агафонов будет исполнять обязанности с 19 ноября и вплоть до назначения главы Кузнецка из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Виктору Николаевичу Агафонову 42 года, он коренной кузнечанин, выпускник школы № 4 имени Евгения Родионова, сообщили в администрации Кузнецка. У Агафонова высшее юридическое образование, а в 2025 году он прошел обучение в «Школе мэров».

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата администрации Кузнецкого района, с 14 ноября стал первым заместителем главы администрации Кузнецка.

Источник — фото администрации Кузнецка
