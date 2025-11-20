Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте

20.11.2025 | 16:23

Назначен начальник Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Им стал подполковник полиции Олег Калинковский.

Олег Олегович Калинковский родился в 1982 году. Он служит в органах внутренних дел с 2007-го - был принят в период обучения в ПГПУ по квалификации «юрист».

Олег Калинковский прошел путь от младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Пензенского ЛУВДТ Средневолжского УВД на транспорте МВД России до заместителя начальника - начальника полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте, сообщили в пресс-службе линейного отдела.

В период службы он неоднократно получал ведомственные награды за добросовестное выполнение обязанностей и высокие показатели.

В оперативном обслуживании Пензенского ЛО МВД России на транспорте находится участок Куйбышевской железной дороги общей протяженностью около 930 км. В его же зоне ответственности - аэропорт.