Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Назначен начальник Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Им стал подполковник полиции Олег Калинковский.
Олег Олегович Калинковский родился в 1982 году. Он служит в органах внутренних дел с 2007-го - был принят в период обучения в ПГПУ по квалификации «юрист».
Олег Калинковский прошел путь от младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Пензенского ЛУВДТ Средневолжского УВД на транспорте МВД России до заместителя начальника - начальника полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте, сообщили в пресс-службе линейного отдела.
В период службы он неоднократно получал ведомственные награды за добросовестное выполнение обязанностей и высокие показатели.
В оперативном обслуживании Пензенского ЛО МВД России на транспорте находится участок Куйбышевской железной дороги общей протяженностью около 930 км. В его же зоне ответственности - аэропорт.
Новости по теме
- Пензячка 2 года зарабатывала деньги на незаконной миграции
- И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября
- Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн
- Молодой кузнечанин захотел убить за полученную пощечину
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила
- Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
Последние новости
- В Пензе неизвестные свалили грунт на парковку стадиона «Снежинка»
- Агрогруппа заплатит за перегруз КамАЗа 300 000 рублей
- На 21 ноября заявлено отключение света на Бугровке и в СНТ Дубрава
- В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу
- В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов
- В Заре после жалоб устранили утечку на сетях канализации
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!