Общество

Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Печать
Telegram

Назначен начальник Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Им стал подполковник полиции Олег Калинковский.

Олег Олегович Калинковский родился в 1982 году. Он служит в органах внутренних дел с 2007-го - был принят в период обучения в ПГПУ по квалификации «юрист».

Олег Калинковский прошел путь от младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Пензенского ЛУВДТ Средневолжского УВД на транспорте МВД России до заместителя начальника - начальника полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте, сообщили в пресс-службе линейного отдела.

В период службы он неоднократно получал ведомственные награды за добросовестное выполнение обязанностей и высокие показатели.

В оперативном обслуживании Пензенского ЛО МВД России на транспорте находится участок Куйбышевской железной дороги общей протяженностью около 930 км. В его же зоне ответственности - аэропорт.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото Пензенского ЛО МВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети