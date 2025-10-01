Сергей Балакин будет руководить Малосердобинским районом

01.10.2025 | 19:38

Исполняющим полномочия главы Малосердобинского района назначили Сергея Балакина. Информация появилась в среду, 1 октября, на сайте местной администрации.

30 сентября Балакин оставил пост главы Пензенского района, который занимал год. До того он был министром цифрового развития, транспорта и связи региона.

К новым полномочиям Балакин приступит с 2 октября.

«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Малосердобинского района Пензенской области назначен на 4 декабря 2025 года», - сообщили в администрации.

В свою очередь Иван Кирюхин, покинувший должность главы Малосердобинского района, которую занимал в течение 8 лет, стал руководить Пензенским.