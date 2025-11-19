Главный следователь и прокурор региона примут кузнечан лично

19.11.2025 | 09:51

В следующую среду, 26 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков и руководитель регионального СУ СКР Владимир Игнатенков проведут совместный прием жителей Кузнецка и Кузнецкого района.

Он пройдет с 11:20 до 12:30 в здании прокуратуры по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а.

Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84157) 3-28-31, 8 (84157) 3-28-32 (прокуратура Кузнецка), 8 (84157) 9-03-77, 8 (84157) 3-28-22 (прокуратура Кузнецкого района).

Звонки принимаются с 19 по 24 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.