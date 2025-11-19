Главный следователь и прокурор региона примут кузнечан лично

В следующую среду, 26 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков и руководитель регионального СУ СКР Владимир Игнатенков проведут совместный прием жителей Кузнецка и Кузнецкого района.
Он пройдет с 11:20 до 12:30 в здании прокуратуры по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а.
Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84157) 3-28-31, 8 (84157) 3-28-32 (прокуратура Кузнецка), 8 (84157) 9-03-77, 8 (84157) 3-28-22 (прокуратура Кузнецкого района).
Звонки принимаются с 19 по 24 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).
При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- Прокурор Пензенской области проведет личный прием в Малой Сердобе
- Как в экстремальных шоу: пензячка рассказала о дороге на ул. Горького
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
- Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее
- Опубликован график приема участников СВО и их семей в ноябре
- Пензенцы могут пожаловаться министру на проблемы с интернетом
- После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт
- Специалисты занялись мостом с неровностями на М-5
- Жалобы пензячек, которых склоняют к аборту, примет специальный чат-бот
- Председатель СКР заинтересовался проблемой жителей Средней Елюзани
Последние новости
- Плановое отключение электричества: список адресов на 20 ноября
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- Назван витамин, дефицит которого может вызвать ожирение
- В минобре откроют горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ
- 19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов
- В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода
- Из бюджета Пензы выделят более 62 млн рублей на бассейн в Заре
- В центре Пензы продолжается установка красных баков
- Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений
- Губернатор оценил подготовку региона к отопительному сезону
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!