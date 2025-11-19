Общество

Главный следователь и прокурор региона примут кузнечан лично

Печать
Telegram

В следующую среду, 26 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков и руководитель регионального СУ СКР Владимир Игнатенков проведут совместный прием жителей Кузнецка и Кузнецкого района.

Он пройдет с 11:20 до 12:30 в здании прокуратуры по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а.

Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84157) 3-28-31, 8 (84157) 3-28-32 (прокуратура Кузнецка), 8 (84157) 9-03-77, 8 (84157) 3-28-22 (прокуратура Кузнецкого района).

Звонки принимаются с 19 по 24 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети