Иван Кирюхин стал кандидатом на должность главы Пензенского района

Иван Кирюхин подал документы на конкурс на должность главы Пензенского района. Он сообщил об этом в пятницу, 21 ноября, в своем телеграм-канале.
В начале октября этого года Кирюхина назначили исполняющим обязанности главы Пензенского района. До этого он несколько лет (с 2017-го) руководил администрацией Малосердобинского района.
Иван Кирюхин сменил на посту главы Пензенского района Сергея Балакина (экс-министр цифрового развития, транспорта и связи региона), проработавшего на этой должности год.
До Балакина органом местного самоуправления в течение трех лет руководил Игорь Белов.
Новый конкурс на должность главы Пензенского района пройдет 28 ноября. Чтобы Кирюхин избавился от приставки и. о. и продолжил свою работу на посту, его кандидатуру должны поддержать на сессии собрания представителей.
