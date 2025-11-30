Иван Кирюхин стал главой Пензенского района

Иван Кирюхин избран главой Пензенского района по результатам конкурса, состоявшегося на 19-й сессии местного собрания представителей в пятницу, 28 ноября.
Его кандидатуру поддержали единогласно, уточнили в районной администрации.
В начале октября этого года Кирюхина назначили исполняющим обязанности главы. До этого он несколько лет (с 2017-го) руководил администрацией Малосердобинского района.
Иван Кирюхин сменил на посту главы Пензенского района Сергея Балакина (экс-министр цифрового развития, транспорта и связи региона), проработавшего на этой должности год.
До Балакина органом местного самоуправления в течение 3 лет руководил Игорь Белов.
