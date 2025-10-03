Прокурором Камешкирского района стала Жанна Тюнина

03.10.2025 | 16:13

Еще в одном районе Пензенской области - Камешкирском - сменился прокурор. Приказом от 1 октября на должность назначена 46-летняя Жанна Тюнина.

Жанна Васильевна родилась в 1979 году в Пензе. В 2007-м окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

В областную прокуратуру поступила в 2010-м.

«Состояла в должностях помощника прокурора г. Кузнецка, помощника прокурора Белинского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры области, помощника прокурора Шемышейского района, старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Малосердобинского района, прокурора Тамалинского района Пензенской области», - перечислила помощник прокурора региона Елена Листарова.

Ранее сообщалось о смене прокурора в Малосердобинском районе. Там назначен 39-летний Григорий Сумароков.