В Пензе спасли мужчину, едва не замерзшего в снегу

В Пензе экипаж Росгвардии спас мужчину, который замерзал в снегу. Все произошло в пятницу, 26 декабря, около 6:00.
Правоохранители патрулировали улицы. Видимость затруднял снегопад, однако росгвардейцы заметили мужчину, который лежал в снегу. Они немедленно поспешили на помощь.
Как выяснилось, мужчина почувствовал внезапное недомогание, упал и не имел сил подняться.
«В условиях метели и низкой температуры промедление могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до обморожения. Сотрудники Росгвардии оперативно подняли пострадавшего, уточнили его личные данные для передачи медикам и немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
До приезда скорой пострадавшего отогревали в служебной машине, его напоили горячим чаем из термоса.
Когда на место прибыли медики, росгвардейцы передали им спасенного, а затем вернулись к своим обязанностям.
