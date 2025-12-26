В выходные регион окажется под влиянием циклонических вихрей

В предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклонических вихрей. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«На улице ожидается умеренно морозная погода со снегом различной интенсивности и преимущественно южным ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
В субботу днем прогнозируется -1...-6 градусов, в воскресенье уличные термометры покажут -2...-7. По ночам ртутные столбики могут опуститься до -10...-12 градусов.
На этой рабочей неделе в регионе наблюдались «погодные качели».
Сначала область накрыл атмосферный фронт, из-за чего везде прошел снег, местами со слабой метелью и усилением ветра. Затем в свои права вступил холодный антициклон: осадки прекратились, а вот морозы существенно усилились. В пятницу пензенцев снова ждал снегопад.
