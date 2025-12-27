Общество

28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад

В Пензенской области в воскресенье, 28 декабря, продолжатся снегопады, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 28-е число прогнозируется мороз -7…-12 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Утром будет пасмурно, термометр покажет около -6. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, в некоторых районах ожидается небольшой снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит -2…-7 градусов.

Осадки в регион принес циклон. Снегопады в Сурском крае вероятны и в течение предстоящей недели.

