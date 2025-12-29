Общество

В России смягчили закон о локализации такси

Закон о локализации такси смягчили. Документ, опубликованный на официальном портале нормативных правовых актов в понедельник, 29 декабря, подписал Президент РФ.

По новым требованиям, самозанятые граждане, которые работают в такси на своем автомобиле и не соответствуют критериям по локализации, смогут продолжить трудиться по региональной квоте.

Она составит 25% общего количества транспортных средств, внесенных в региональный реестр легковых такси. При этом автомобиль должен находиться в собственности более 6 месяцев, а гражданин должен пользоваться им сам.

Этот механизм будет действовать до 1 января 2033 года.

В России 1 марта вступит в силу закон о локализации такси. Для перевозок разрешат использовать только отечественные машины («Ладу», УАЗ, «Москвич» и т. д.). Если бюджет таксопарков может позволить себе пересадить водителей на такие автомобили, то большинству самозанятых это не по карману. Поэтому гражданам пошли навстречу, предусмотрев квоту.

