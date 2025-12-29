В России смягчили закон о локализации такси

Закон о локализации такси смягчили. Документ, опубликованный на официальном портале нормативных правовых актов в понедельник, 29 декабря, подписал Президент РФ.
По новым требованиям, самозанятые граждане, которые работают в такси на своем автомобиле и не соответствуют критериям по локализации, смогут продолжить трудиться по региональной квоте.
Она составит 25% общего количества транспортных средств, внесенных в региональный реестр легковых такси. При этом автомобиль должен находиться в собственности более 6 месяцев, а гражданин должен пользоваться им сам.
Этот механизм будет действовать до 1 января 2033 года.
В России 1 марта вступит в силу закон о локализации такси. Для перевозок разрешат использовать только отечественные машины («Ладу», УАЗ, «Москвич» и т. д.). Если бюджет таксопарков может позволить себе пересадить водителей на такие автомобили, то большинству самозанятых это не по карману. Поэтому гражданам пошли навстречу, предусмотрев квоту.
Последние новости
- 30 декабря прогнозируется комфортная зимняя погода
- Дом-интернат для умственно отсталых детей в Мокшане переименован
- В Пензе перекрыли участок улицы Красной
- Купить квартиру бизнес-класса в центре Пензы стало еще выгоднее
- Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее
- Клиенты Билайна в новогоднюю ночь будут думать о близких, а не о связи
- «Территория жизни» сохранила статус крупнейшего застройщика области
- Опубликован график работы офисов «ТНС энерго Пенза» в праздники
- В Пензе измерили толщину льда на Суре в районе ГПЗ
- Богословскую маршрутку переведут на регулируемый тариф
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!