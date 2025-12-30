Названы самые вредные сладости в детских новогодних подарках

В детских новогодних подарках самыми вредными являются продукты с высоким содержанием сахара, искусственных добавок и низкой пищевой ценностью, рассказала педиатр Ксения Налегач.
«В первую очередь опасность представляют леденцы, карамель и ириски. Они содержат большое количество сахара, долго рассасываются или прилипают к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса. У детей эмаль более тонкая и уязвимая, поэтому риск повреждения зубов особенно высок. Кроме того, твердые сладости могут быть опасны с точки зрения травм и удушья, особенно для младших детей», - предупредила врач в беседе с изданием «Газета.ru».
Опасны и жевательные конфеты, мармелад, желейные сладости ярких цветов. В них могут содержаться красители, ароматизаторы и загустители, вызывающие аллергию, расстройства пищеварения повышенную нагрузку на печень. У некоторых детей такие лакомства приводят к вздутию, болям в животе, нестабильному стулу.
Потенциально вредны шоколадные изделия с начинками, вафлями и кремами. Помимо сахара, в них высокое содержание насыщенных жиров, пальмового масла, пищевых добавок.
«Такое сочетание тяжело переваривается, особенно если ребенок съедает несколько сладостей подряд, что может привести к тошноте, изжоге и болям в животе», - рассказала педиатр.
Здоровью ребенка способен навредить не только состав сладостей, но и их количество. Если оно большое, то это перегрузит поджелудочную железу, вызовет резкие скачки уровня глюкозы в крови.
При выборе сладких новогодних подарков врач посоветовала отдавать предпочтение продуктам, более простым по составу. По ее словам, необходимо контролировать употребление конфет и не позволять ребенку съедать все сразу.
Последние новости
- Со станции Чаис вывезли весь загрязненный грунт
- Семьи с детьми получат новую меру поддержки от государства
- Опубликован график работы Соцфонда в праздники в Пензе и Кузнецке
- Определены самые раздражающие моменты Нового года
- В Пензенской области стало больше заболевших ОРВИ и гриппом
- 1 января в Пензе на час перекроют участок улицы Максима Горького
- Назван обязательный состав новогодней аптечки
- Глава города обратился к пензенским автомобилистам с просьбой
- Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год
- В женскую консультацию Кузнецка купили российский УЗ-сканер
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!