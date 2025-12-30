Названы самые вредные сладости в детских новогодних подарках

30.12.2025 | 08:28

В детских новогодних подарках самыми вредными являются продукты с высоким содержанием сахара, искусственных добавок и низкой пищевой ценностью, рассказала педиатр Ксения Налегач.

«В первую очередь опасность представляют леденцы, карамель и ириски. Они содержат большое количество сахара, долго рассасываются или прилипают к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса. У детей эмаль более тонкая и уязвимая, поэтому риск повреждения зубов особенно высок. Кроме того, твердые сладости могут быть опасны с точки зрения травм и удушья, особенно для младших детей», - предупредила врач в беседе с изданием «Газета.ru».

Опасны и жевательные конфеты, мармелад, желейные сладости ярких цветов. В них могут содержаться красители, ароматизаторы и загустители, вызывающие аллергию, расстройства пищеварения повышенную нагрузку на печень. У некоторых детей такие лакомства приводят к вздутию, болям в животе, нестабильному стулу.

Потенциально вредны шоколадные изделия с начинками, вафлями и кремами. Помимо сахара, в них высокое содержание насыщенных жиров, пальмового масла, пищевых добавок.

«Такое сочетание тяжело переваривается, особенно если ребенок съедает несколько сладостей подряд, что может привести к тошноте, изжоге и болям в животе», - рассказала педиатр.

Здоровью ребенка способен навредить не только состав сладостей, но и их количество. Если оно большое, то это перегрузит поджелудочную железу, вызовет резкие скачки уровня глюкозы в крови.

При выборе сладких новогодних подарков врач посоветовала отдавать предпочтение продуктам, более простым по составу. По ее словам, необходимо контролировать употребление конфет и не позволять ребенку съедать все сразу.