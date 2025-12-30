В новогоднюю ночь прогнозируются слабые магнитные бури

30.12.2025 | 09:13

Подтверждаются слабые магнитные бури в новогоднюю ночь, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН во вторник, 30 декабря.

«На этот интервал времени приходится совпадение сразу двух факторов: воздействия от небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в результате серии вспышек M-класса в ночь с воскресенья на понедельник», - пояснили ученые.

В промежутке с 3:00 до 6:00 1 января прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Ранее стало известно, что число магнитных бурь в 2025 году оказалось рекордным за последние 10 лет. Всего было 69 дней, когда они наблюдались.

Ученые связывают это с увеличением количества корональных дыр на Солнце. Так как признаков снижения количества или уменьшения размера дыр не наблюдается, как минимум в первые месяцы 2026 года ожидается продолжение повышенной частоты магнитных бурь.