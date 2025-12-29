Общество

30 декабря прогнозируется комфортная зимняя погода

Во вторник, 30 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -4...-9 градусов, в прогнозе небольшой снег. Днем будет 1...-6, в ночь на среду похолодает до -7...-12.

В народном календаре 30 декабря - Данилов день. В старину считалось, что, если на Данила на деревьях появится иней, то Святки (с 7 по 19 января) будут теплыми.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

