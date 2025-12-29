30 декабря прогнозируется комфортная зимняя погода

Во вторник, 30 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на вторник термометры покажут -4...-9 градусов, в прогнозе небольшой снег. Днем будет 1...-6, в ночь на среду похолодает до -7...-12.
В народном календаре 30 декабря - Данилов день. В старину считалось, что, если на Данила на деревьях появится иней, то Святки (с 7 по 19 января) будут теплыми.
Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.
Последние новости
- В России смягчили закон о локализации такси
- Дом-интернат для умственно отсталых детей в Мокшане переименован
- В Пензе перекрыли участок улицы Красной
- Купить квартиру бизнес-класса в центре Пензы стало еще выгоднее
- Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее
- Клиенты Билайна в новогоднюю ночь будут думать о близких, а не о связи
- «Территория жизни» сохранила статус крупнейшего застройщика области
- Опубликован график работы офисов «ТНС энерго Пенза» в праздники
- В Пензе измерили толщину льда на Суре в районе ГПЗ
- Богословскую маршрутку переведут на регулируемый тариф
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!