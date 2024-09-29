30 сентября жителей Пензенской области ждет теплый день

29.09.2024 | 15:38

В понедельник, 30 сентября, в Пензенской области будет тепло, но ветрено. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, а днем температура поднимется до +21...+26.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до 13 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Ранее синоптики рассказали, что антициклон не покинет Пензенскую область до конца сентября.

«В последние дни месяца в Сурском крае существенных изменений в погоде не ожидается. На улице будет вполне комфортно - солнечно и сухо. Интенсивными южными потоками в регион будет осуществляться заток более теплого воздуха. Это приведет к повышению температурного режима и усилению ветра», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

30 сентября в народном календаре Вселенские бабьи именины, Вера - Надежда - Любовь. Сухая погода в этот день предвещает, что зима будет холодной, а дождливая - снежной и мягкой.