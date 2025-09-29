Пензенская область попала под влияние обширного антициклона

29.09.2025 | 15:54

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием обширного антициклона, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Повышенный фон атмосферного давления поспособствует установлению ясной и сухой погоды. При этом температурный режим будет «раскачиваться» от минусовых значений ночью до +10, +15 градусов днем», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Из-за ночных заморозков до -5 градусов на период с 30 сентября по 2 октября в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Кроме того, как минимум до 3 октября в Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

Прошедшие выходные были дождливыми и холодными - регион находился под влиянием атмосферных фронтов.