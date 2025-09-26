Пензенцев ждут дождливые и холодные выходные

26.09.2025 | 12:12

В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферных фронтов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидается преобладание облачной погоды. Пройдут дожди различной интенсивности. Температурный режим продолжит понижаться», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ночам будет от 0 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся максимум до +14 в субботу и +12 в воскресенье.

На протяжении всех выходных возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Тем не менее с 27 по 29 сентября на территории региона сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).