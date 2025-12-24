Культура

Подпорной стенкой у «Грота» займутся в 2026 году

Подпорной стенкой террасы с фасадом на пересечении улиц Карла Маркса и Московской в Пензе займутся в 2026 году. Об этом сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

То, что часть памятника градостроительства и архитектуры разрушилась, стало известно еще в октябре.

«Министерством по факту частичного обрушения подпорной стенки объекта культурного наследия в ноябре 2025 года проведено контрольное мероприятие, по результатам которого собственнику объекта выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и указано на необходимость проведения ремонтных работ. Проведение собственником противоаварийных работ ожидается в 2026 году», - сообщил представитель министерства во «ВКонтакте».

Именно на владельца возложена обязанность поддерживать памятник в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. За ее неисполнение предусмотрены крупные штрафы.

Террасу соорудили в 1892 году. Планы на объект менялись несколько раз: первоначально (в 1881-м) ремесленное общество предлагало создать там часовню памяти царя-освободителя Александра II, потом (в 1892-м) была идея построить террасу с подпорной стенкой при благоустройстве Соборной площади. В 1899-м думали о часовне в нижнем помещении и памятнике - бюсте Александра II наверху.

«Сооружение террасы - промежуточный вариант, итог определенного компромисса, достигнутого городским сообществом», - сообщали ранее в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Особенности памятника, которые составляют предмет охраны, - местоположение, терраса в форме усеченной пирамиды с подпорной стенкой из бутового камня, исторические (конца ХIХ века) габариты и расположение дверных и оконного проемов, карниз полуциркульной формы, парапетные тумбы по углам террасы и длине подпорной стенки, чугунное ограждение по периметру с крестообразным узором сверху и снизу, ограждение подпорной стенки с узором в виде рыбной чешуи и др.

О включении террасы и подпорной стенки в единый реестр объектов культурного наследия было объявлено в январе 2024 года.

