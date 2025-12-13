Общество

Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин

Печать
Telegram

В Пензе около 3:00 субботы, 13 декабря, начали противогололедную обработку улиц, сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин

С 7:00 бригады занялись ручной очисткой пешеходных зон. В дневную смену на уборке снега намерены задействовать более 100 единиц спецтехники и 130 человек.

Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин

«Решили в ночное время переводить светофоры на подъемах в желтый мигающий режим», - заявил Олег Денисов.

Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин

Главам районных администраций поручили проконтролировать, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах домов.

Ранним утром 13 декабря в области в связи с резким ухудшением погоды ввели режим повышенной готовности. Некоторые районы региона, а также Пензы остались без электричества. Специалисты работают над устранением аварий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Олега Денисова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети