Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин

13.12.2025 | 08:40

В Пензе около 3:00 субботы, 13 декабря, начали противогололедную обработку улиц, сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

С 7:00 бригады занялись ручной очисткой пешеходных зон. В дневную смену на уборке снега намерены задействовать более 100 единиц спецтехники и 130 человек.

«Решили в ночное время переводить светофоры на подъемах в желтый мигающий режим», - заявил Олег Денисов.

Главам районных администраций поручили проконтролировать, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах домов.

Ранним утром 13 декабря в области в связи с резким ухудшением погоды ввели режим повышенной готовности. Некоторые районы региона, а также Пензы остались без электричества. Специалисты работают над устранением аварий.