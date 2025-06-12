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Общество

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

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В четверг, 12 июня, в сквере Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького в Пензе торжественно открыли памятный знак, посвященный участникам специальной военной операции.

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов.

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

С одной стороны знака разместили надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

На открытии собрались первые лица области и города, ветераны, участники СВО, представители общественных объединений и другие.

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

«В специальной военной операции пензенцы участвуют с первых минут ее начала, сражаются самоотверженно и мужественно, проявляют беспримерную стойкость и героизм. На сегодняшний день 1 102 наших земляка удостоены государственных наград, в том числе ордена Мужества - 932 человека, медали «За отвагу» - 98 человек, медали «За храбрость» - 38 человек», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

Он напомнил, что идея установки памятного знака зрела давно. Его вид и место расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», участниками СВО.

В Пензе открыли памятный знак в честь участников СВО

Глава региона подчеркнул, что это именно памятный знак, а не мемориал. «Мемориал будет поставлен после окончания войны, когда посчитаем всех своих погибших и похороним», - пояснил он.

Собравшиеся возложили к знаку венки и цветы, память павших почтили минутой молчания.

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