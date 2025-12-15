Культура

В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева

В Пензе закончилась реставрация кровли объекта культурного наследия на Куйбышева, 20, начавшаяся в октябре.

«Произведены замена стропильной системы крыши с обработкой древесины огнебиозащитным составом; замена покрытия кровли с устройством ветрозащитной мембраны; замена водосточной системы; устройство вылета защитного зонтика; устройство защитного ограждения, снегозадержателей и страховочной системы», - перечислили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева

Ведомство пришло к выводу, что выполненные работы соответствуют проектной документации.

В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева

Ранее сообщалось, что намечено также привести в порядок стены, окна, дверные проемы и прилегающую территорию.

В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева

Дом был построен в начале XIX века и стал частью усадьбы. В 1848 году его купил титулярный советник доктор А. И. Циммерман. Именно в этом здании прошло первое заседание координационного совета пензенского дворянского собрания.

В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева

По данным регионального госархива, здесь же с 1855 по 1859 год жил Илья Николаевич Ульянов. В конце 1850-х - начале 1860-х собирался демократический кружок, в котором тот состоял.

В 1990 году на Куйбышева, 20, разместилось отделение Всесоюзного общества книголюбов. Здание реконструировали, оно стало клубом для интеллигенции, где проходили вечера, встречи, концерты, диспуты. В 2007-м дом был продан в частные руки, в нем расположились банкетные залы и офисы.

Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
