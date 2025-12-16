История Пензы: Память погибших в Афгане пензенцев увековечена

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Сквер позади администрации Пензы - фактически аллея военной славы края. Рядом со зданием стоит боевая техника, чуть дальше находятся памятник солдатам, погибшим на Северном Кавказе, памятный знак, посвященный участникам специальной военной операции, мемориальный комплекс «Афганские ворота».
В него входят несколько элементов - стилобат, барельефы, гранитные стелы и Вечный огонь. Комплекс по праву считается одним из самых красивых во всей России. Особую атмосферу придают изображения сцен боев на афганской земле, размещенные на монументе.
За 10 лет войны в далекой республике погибли свыше 130 наших земляков. Их имена сегодня выбиты на гранитных постаментах, окружающих ворота. Отдельно значатся имена 6 пензенцев, пропавших без вести.
Первая похоронка пришла в областной центр в декабре 1979 года: при заходе на посадку разбился ИЛ-76, на борту которого находился Александр Берняков.
Затем трагически погиб Александр Мироненко. У одного из кишлаков его разведвзвод прикрывал десантников. Когда душманы начали окружать бойцов, наш земляк приказал своим товарищам отходить к горам, а сам остался в одиночку держать оборону.
Расстреляв весь боезапас, он дождался, когда «духи» приблизились, и взорвал их вместе с собой гранатой. Мироненко стал первым «афганским» Героем Советского Союза.
Здесь значится и фамилия пропавшего без вести Игоря Денисова. По некоторым данным, он попал в плен и позже возглавил восстание в лагере «Бадабер».
