На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

В Пензе готовятся к открытию скульптуры на улице Кирова. Композицию устанавливают на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж».
В настоящее время обустраивается площадка под постамент, для этого завезены необходимые материалы.
Сам объект и, предположительно, камень с информационной табличкой, пока скрыты от глаз прохожих. Что именно решили увековечить, еще не известно.
Дата торжественного открытия скульптуры не анонсировалась.
Ранее сообщалось о выделении в 2026 году 14 млн 929 тыс. рублей на благоустройство территории около здания областного правительства. Речь шла как раз об участке со стороны улицы Кирова.
