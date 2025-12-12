На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

12.12.2025 | 13:55

В Пензе готовятся к открытию скульптуры на улице Кирова. Композицию устанавливают на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж».

В настоящее время обустраивается площадка под постамент, для этого завезены необходимые материалы.

Сам объект и, предположительно, камень с информационной табличкой, пока скрыты от глаз прохожих. Что именно решили увековечить, еще не известно.

Дата торжественного открытия скульптуры не анонсировалась.

Ранее сообщалось о выделении в 2026 году 14 млн 929 тыс. рублей на благоустройство территории около здания областного правительства. Речь шла как раз об участке со стороны улицы Кирова.