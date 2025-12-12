Культура

На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

Печать
Telegram

В Пензе готовятся к открытию скульптуры на улице Кирова. Композицию устанавливают на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж».

В настоящее время обустраивается площадка под постамент, для этого завезены необходимые материалы.

На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

Сам объект и, предположительно, камень с информационной табличкой, пока скрыты от глаз прохожих. Что именно решили увековечить, еще не известно.

На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

Дата торжественного открытия скульптуры не анонсировалась.

На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура

Ранее сообщалось о выделении в 2026 году 14 млн 929 тыс. рублей на благоустройство территории около здания областного правительства. Речь шла как раз об участке со стороны улицы Кирова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети