В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей

14.12.2025 | 11:51

В Пензе продолжается расчистка и противогололедная обработка проезжей части и тротуаров. Сотрудники «Пензавтодора» трудятся круглосуточно, сообщил глава города Олег Денисов.

Работы начались около 3:00 субботы, 13 декабря. По состоянию на 10:58 воскресенья, 14-го, с улиц Кирова и Бакунина и Привокзальной площади вывезли около 1 тыс. кубометров снега.

Уборкой занимаются 80 дорожных рабочих, привлечено 93 единицы спецтехники.

«Важно привести в порядок пешеходные зоны. Дорожки, лестничные сходы, подходы к пешеходным переходам убираем вручную. Запланировали вывоз снега из заездных карманов и на других участках», - отметил Олег Денисов.

Из-за ухудшения погоды 166 населенных пунктов области и некоторые микрорайоны Пензы остались без света. По состоянию на 7:00 14-го декабря восстановительные работы еще не закончились.

Режим повышенной готовности сохраняется.