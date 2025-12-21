Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 дек 2025|17:46
«Ну сгнил, бывает»: пензенцы обсудили дыру в автобусе № 25

Во время поездки в одном из автобусов № 25 пензенцы теперь могут смотреть на дорогу не только через окно, но и через дыру в полу. Сообщение о проблеме появилось в Сети.

»Вот такая поломка случилась на 25-м маршруте. Теперь стоять страшно - не дай бог провалишься», - рассказала пассажирка.

На кадрах, приложенных к посту, видно, что у высокой площадки рядом с дверью автобуса отходит торец.

Пензенцы в комментариях отнеслись к ситуации спокойно и даже с юмором. «Ну сгнил, что тут сказать, бывает, с таким количеством соли на дорогах - неудивительно», «Да это проветривание у автобуса, ничего вы не понимаете», «Это вентиляция», - отреагировали они.

В скором времени комфорт пассажиров, едущих в Зарю, должен повыситься. В январе на маршрут пустят автобусы большого класса. О таких планах заявил во время прямой линии 11 декабря губернатор.

Источник фото - телеграм-канал «Пенза Новости»

