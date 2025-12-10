На М-5 в Нижнеломовском районе ограничили движение из-за ДТП

10.12.2025 | 12:09

В Пензенской области временно ограничили движение на участке трассы М-5 в Нижнеломовском районе, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор» в среду, 10 декабря.

Речь идет о 544-м километре (около села Атмис). Ограничение введено с 11:20, действует реверс.

Причина - устранение последствий дорожно-транспортного происшествия.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

UPD: с 12:30 движение по указанному участку трассы осуществляется в штатном режиме.

На текущей рабочей неделе погодные условия в Пензенской области резко изменились. Регион оказался во власти скандинавских циклонов, пояснили в Приволжском УГМС. Выпал снег, обстановка на дорогах осложнилась.