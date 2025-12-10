На М-5 в Нижнеломовском районе ограничили движение из-за ДТП

В Пензенской области временно ограничили движение на участке трассы М-5 в Нижнеломовском районе, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор» в среду, 10 декабря.
Речь идет о 544-м километре (около села Атмис). Ограничение введено с 11:20, действует реверс.
Причина - устранение последствий дорожно-транспортного происшествия.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
UPD: с 12:30 движение по указанному участку трассы осуществляется в штатном режиме.
На текущей рабочей неделе погодные условия в Пензенской области резко изменились. Регион оказался во власти скандинавских циклонов, пояснили в Приволжском УГМС. Выпал снег, обстановка на дорогах осложнилась.
Новости по теме
- Ремонт Ленинского путепровода пока не планируется
- Дату перенесли: Ленинский путепровод перекроют 4 декабря
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
- Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу
- В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова
- Очевидцы сообщили о 2 загоревшихся машинах в Городищенском районе
- На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
Последние новости
- 13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов
- В России хотят запретить изымать землю у многодетных семей
- Многодетных матерей избавят от ограничений при расчете стажа
- Банк «Кузнецкий» расширил возможности мобильного приложения
- На расчистку Пензы от снега выехало 120 спецмашин
- В Пензе в детскую поликлинику приняли нового гастроэнтеролога
- Пензенские полицейские выдворили из страны мигранта, отсидевшего 8 лет
- Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!