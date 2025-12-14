Общество

На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение

В Пензе 16 декабря временно перекроют участок трассы М-5 «Урал» в районе поселка ЗИФ.

«На участке км 631+900 - км 632+100 будет ограничено движение всех транспортных средств с 04:00 до 04:30 (МСК)», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

В это время над проезжей частью будут вешать кабель для установки светофора.

В ведомстве водителей попросили учитывать информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Также в ФКУ напомнили телефоны круглосуточной диспетчерской службы: 8 (8412) 55-11-04, 8 (908) 531-10-68.

