Общество

Участок трассы Тамбов - Пенза закрыли для грузовиков и автобусов

Печать
Telegram

В регионе ограничили движение на участке трассы Р-208 Тамбов - Пенза для большегрузов и маршрутного транспорта. Речь об отрезке с 124-го по 278-й километр (от Белинского района до Тепличного в Пензе).

На участке с 265-го по 278-й километр (от Константиновки до Тепличного в Пензе) движение полностью перекрыто в обе стороны.

Запреты ввели из-за непогоды: сильный снег, метель, гололедица, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По сведениям областной ГАИ, ограничения будут действовать до 17:00.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.

Ранее стало известно, что на 271-м километре трассы Тамбов - Пенза случилось массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись более 20 машин. Есть пострадавшие.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети