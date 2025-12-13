Участок трассы Тамбов - Пенза закрыли для грузовиков и автобусов

13.12.2025 | 12:40

В регионе ограничили движение на участке трассы Р-208 Тамбов - Пенза для большегрузов и маршрутного транспорта. Речь об отрезке с 124-го по 278-й километр (от Белинского района до Тепличного в Пензе).

На участке с 265-го по 278-й километр (от Константиновки до Тепличного в Пензе) движение полностью перекрыто в обе стороны.

Запреты ввели из-за непогоды: сильный снег, метель, гололедица, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По сведениям областной ГАИ, ограничения будут действовать до 17:00.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.

Ранее стало известно, что на 271-м километре трассы Тамбов - Пенза случилось массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись более 20 машин. Есть пострадавшие.