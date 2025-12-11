Общество

Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю

В январе в Зарю пустят автобусы большого класса. Информация прозвучала во время прямой линии губернатора Олега Мельниченко в четверг, 11 декабря.

Вся инфраструктура (заездные карманы, остановки и др.) готова. Есть несколько замечаний со стороны Госавтоинспекции, идет работа над их устранением.

По словам главы минстроя Александра Гришаева, сейчас маршрут в Зарю обслуживается автобусами среднего класса. В ноябре на него добавили 3 машины, но проблема с транспортным обслуживанием микрорайона не решилась.

Министр заверил, что оформление документов, чтобы пустить большие автобусы, проведут в максимально короткое время. Перевозчики готовят транспорт.

Во время прямой линии Александр Гришаев пообещал губернатору, что с 5 января в Зарю поедут 4 или 5 больших автобусов. В будущем, если потребуется, их количество увеличат. Параллельно продолжат работу машины среднего класса.

