Ремонт Ленинского путепровода пока не планируется

07.12.2025 | 15:17

Ленинский путепровод критично обветшал. Об этом сообщила подписчица телеграм-канала PenzaInform, приложив видеозапись.

На кадрах видно, что асфальтовое покрытие тротуара раскрошилось, из-под него просматривается покрытый коррозией каркас. Перила снабжены подпорками.

«Приходилось по нему 4 года назад пройтись пешком, уже тогда ощущения были непередаваемые, так как мост довольно высокий», «Там опоры и не меняют, делают заплатки», - отметили комментаторы.

Между тем план ремонта объектов дорожно-уличной сети на 2025-й утвержден, и Ленинский путепровод туда не вошел.

«В этом году ремонт моста на улице Ленина не запланирован. Однако мы осознаем необходимость поддержания мостов и других инфраструктурных объектов в надлежащем состоянии и обязательно рассмотрим возможность включения моста в планы на последующие годы», - заверили в городском УЖКХ.

Мостовое сооружение перекрывали в конце рабочей недели для демонтажа световых опор.