В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус

В областном минстрое рассказали подробнее о планах купить для Пензы 74 автобуса в ближайшие 3 года.
В ведомстве подчеркнули: транспорт будет приобретаться во взаимодействии с перевозчиками и при наличии финансирования (субсидий из федерального бюджета).
В 2026 году собираются купить 21 автобус, в 2027-м - 22, в 2028-м - 31.
«Дополнительно в 2026 году запланировано приобрести 7 единиц: 4 автобуса большого класса (Заречный), 2 автобуса малого класса (Шемышейка) и 1 автобус малого класса (Нижний Ломов)», - процитировали министерство в Пензенском ЦУРе.
Ранее стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю. По словам главы минстроя Александра Гришаева, это случится 5 января. В микрорайон поедут 4 или 5 автобусов большого класса.
