В Пензе могут продлить время работы маршрута № 93

09.12.2025 | 16:18

В Пензе в декабре планируют проверить, как вечером работает маршрут № 93, рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». После этого специалисты определят, нужен ли более поздний последний рейс.

Горожане пожаловались, что у маршрута № 93 рейсы завершаются раньше, чем на других направлениях (в 21:20). Поэтому у жителей Ахун возникают проблемы. Также трудно уехать тем, кто присутствовал на вечерних мероприятиях в «Дизель-Арене».

«Будет проведен мониторинг пассажиропотока на маршруте № 93 (Совхоз-техникум - п. Засурье) в вечернее время. В случае подтверждения необходимости и наличия устойчивого пассажиропотока будет рассмотрен вопрос о продлении времени выполнения последнего рейса», - сообщили в ГКУ.

Большие автобусы № 93 запустили в сентябре 2024 года после многочисленных жалоб пензенцев, особенно студентов аграрного университета. Людям не нравилось, что в Ахуны и Засурье сложно уехать, интервал между машинами большой, салоны маршруток часто переполнены.

Все автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан, оборудованы системами климат-контроля и информаторами, объявляющими остановки.